“جزائية مكة” تقضي بسجن وجلد 4 وافدين لقيامهم بالتحريض على أعمال شغب في شركة

نايف السالم (صدى):

قضت المحكمة الجزئية بمكة المكرمة، بسجن 4 وافدين أربعة أشهر والجلد 300 جلدة ؛ إثر قيامهم بالتحريض على أعمال شغب، وإتلاف بعض الممتلكات في شركة مقاولات كبرى بمكة.

وجاءت جنسيات الموقوفين من العمالة الهندية والمصرية والباكستانية، وتولت شرطة الكعكية ملف التحقيق وأحالتها إلى التحقيق والادعاء العام، والتي بدورها قامت يإيقاف المتهمين داخل سجون العاصمة المقدسة إلى أن تتم محاكمتهم.