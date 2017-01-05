“التدريب التقني” يعلن بدء القبول ببرنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية

سالم المطيري (صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بدء التقديم على برنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي وخريجات الكليات التقنية، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية( www.tvtc.gov.sa)، ويستمر التسجيل حتى 23 / 4/ 1438هـ .

وقالت المؤسسة في بيان لها إن البرنامج يتم تنفيذه من قبل مدربين متخصصين لغتهم الأصلية الإنجليزية وذلك بهدف إكساب مهارات اللغة الإنجليزية للمتدربين وفق احتياج سوق العمل المحلي, وستكون بداية التدريب في الكليات في 8/ 5/ 1438هـ ، ويستمر لمدة 18 أسبوعاً.

ويشترط للقبول في البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من في حكمهم، كما يشترط الحصول على الدبلوم من إحدى الكليات التابعة للمؤسسة، والتفرغ التام للبرنامج، إضافةً إلى الحصول في اختبار القبول على درجة A1 على معيار CEFR المكافئ للدرجة 2 في اختبار IELTS.

الجدير بالذكر أن برنامج اللغة الإنجليزية المكثف سيتم تنفيذه للبنين في كلية الاتصالات بالرياض وكلية الاتصالات في جدة وكلية السياحة والفندقة بالمدينة والكليات التقنية في خميس مشيط، حائل، بريدة، تبوك، الباحة، جازان، الأحساء، الدمام، الجوف، حفر الباطن، كما سينفذ للبنات في كليات التقنية بالرياض، جدة، المدينة المنورة، بريدة، تبوك، والأحساء.