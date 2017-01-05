بالفيديو.. رئيس الوحدة: ثلثي مكة يشجعون الزمالك المصري والباقي أهلاوية

معاذ محمود (صدى):

أكد هشام مرسى، رئيس نادى الوحدة، أن ثلثى سكان مكة المكرمة يشجعون نادى الزمالك المصري، فيما يشجع ثُلث واحد فقط منهم الغريم التقليدي الأهلي المصري.

وأضاف هشام مرسى، خلال تصريحاته لبرنامج “مساء الأنوار” عبر شاشة “أون سبورت” أن نادى الزمالك يعد الأقوى وسط الأندية المصرية، لما يمتلكه من لاعبين مميزين وعلى أعلى مستوى، مشيراً إلى أن أيمن حفنى صانع ألعاب الأبيض أفضل لاعب فى مصر.

واختتم “مرسي” تصريحاته بأنه كان يرغب فى ضم معروف يوسف من نادى الزمالك، وتحدث مع وكيل أعماله، إلا أن مسئولى القلعة البيضاء تمسكوا باللاعب ورفضوا التفريط فيه.