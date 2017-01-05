“الشورى” يناقش عدداً الموضوعات والقرارات التي صدرت مؤخراً الأسبوع القادم

فهد العبدالله (صدى):

يناقش مجلس الشورى الأسبوع المقبل تقرير مبادرات الإيرادات غير النفطية بشأن رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة، وتعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني، وإجراء تعديلات على نظام المرور، ورسوم الخدمات البلدية التي صدرت بمراسيم ملكية، وأحيلت لمجلس الشورى لإبداء الرأي فيها وفقاً لأمر ملكي.

كما يصوّت على توصية بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني، ويناقش تقريراً بشأن مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، وتقريراً آخر بشأن إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف، ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية قيرغيزستان.

ومن المتوقع أيضا أن يصوّت المجلس على توصية للجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس السابق الدكتورة لبنى الأنصاري استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من مقترحات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.