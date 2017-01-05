التعاون يطلب ضم ثنائي الهلال في الانتقالات الشتوية

معاذ محمود (صدى):

أرسل مسئولو نادي التعاون عرضين لنادي الهلال لضم اللاعبين عبد المجيد السواط، ومحمد القرني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتلقى الهلال، العديد من العروض بشأن اللاعبين المستبعدين من قبل مدرب الفريق الأرجنتيني رامون دياز الذي قرر إبعادهم هذا الموسم لمنحهم فرصة اللعب في فريق آخر سواء بنظام الإعارة أو الانتقال النهائي.

كما تلقى السواط عرضا آخر من نادي الباطن، فيما لم تتضح هوية باقي اللاعبين المستبعدين مثل فهد غازي وخالد الكعبي وخالد شراحيلي وعبدالعزيز الدوسري.