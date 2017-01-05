بالفيديو..مشادة بين داعية سلفي والابراشي على الهواء ..والأخير يغلق الهاتف في وجهه  

القاهرة (صدى):
وتعجب “الإبراشي “خلال برنامج العاشرة مساء المذاع على فضائية دريم، استغرابه من حديث الداعية السلفي، متسائلا:
قام الإعلامي وائل الإبراشي ، بإغلاق الهاتف في وجه الداعية السلفي محمود عامر، على الهواء، بعد هجوم الأخير عليه، قائلا: «أنت جاهل» بعد مشادة نشبت بينهما؛ بسبب الفتاوى المتشددة، وتحريم التهنئة للأقباط بأعيادهم.
وتعجب “الإبراشي “خلال برنامج العاشرة مساء المذاع على فضائية دريم، استغرابه من حديث الداعية السلفي، متسائلا:
إيه ده.. طيب أنا أتحدث مع حامل سكاكين زيك إزاي يعني؟
4 تعليقات
محسوب ع الإعلام بالضبط مثل المحلل الرياضي الشريطي “عزوز”
رح أدرس أخلاقيات الأعلام وبعدين يمديك تجي تقدم برامج.
يعني لنفرض أن الضيف غلط فيه طرق ثانية غير إغلاق الخط بوجهه
أنت بس حول لي المكالمة وشوف ويش راح أعمل فيه🤔
لعنة الله على كل ارهابي باسم الدين وعلى كل فرخ من فروخهم .
يقرأ له أيه قرآنية .. وهذا يقوله حتعيد الفتوى .. !!! من جد مذيع جاهل .. وغبي ….
الاعلام المصري مسخرة