بالفيديو..مشادة بين داعية سلفي والابراشي على الهواء ..والأخير يغلق الهاتف في وجهه  

القاهرة (صدى):

قام الإعلامي وائل الإبراشي ، بإغلاق الهاتف في وجه الداعية السلفي محمود عامر، على الهواء، بعد هجوم الأخير عليه، قائلا: «أنت جاهل» بعد مشادة نشبت بينهما؛ بسبب الفتاوى المتشددة، وتحريم التهنئة للأقباط بأعيادهم.

وتعجب “الإبراشي “خلال برنامج العاشرة مساء المذاع على فضائية دريم، استغرابه من حديث الداعية السلفي، متسائلا:

إيه ده.. طيب أنا أتحدث مع حامل سكاكين زيك إزاي يعني؟