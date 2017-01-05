  • نشر : 2017/01/05 - 11:15 ص
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  • منوعات

بالفيديو..مشادة بين داعية سلفي والابراشي على الهواء ..والأخير يغلق الهاتف في وجهه  

بالفيديو..مشادة بين داعية سلفي والابراشي على الهواء ..والأخير يغلق الهاتف في وجهه  
القاهرة (صدى):

قام الإعلامي وائل الإبراشي ، بإغلاق الهاتف في وجه الداعية السلفي محمود عامر، على الهواء، بعد هجوم الأخير عليه، قائلا: «أنت جاهل» بعد مشادة نشبت بينهما؛ بسبب الفتاوى المتشددة، وتحريم التهنئة للأقباط بأعيادهم.

وتعجب “الإبراشي “خلال برنامج العاشرة مساء المذاع على فضائية دريم، استغرابه من حديث الداعية السلفي، متسائلا:
إيه ده.. طيب أنا أتحدث مع حامل سكاكين زيك إزاي يعني؟




4 تعليقات


  1. 🌺جوري [ عدد التعليقات: 684 ] 05/01/2017 في
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    1

    محسوب ع الإعلام بالضبط مثل المحلل الرياضي الشريطي “عزوز”
    رح أدرس أخلاقيات الأعلام وبعدين يمديك تجي تقدم برامج.
    يعني لنفرض أن الضيف غلط فيه طرق ثانية غير إغلاق الخط بوجهه
    أنت بس حول لي المكالمة وشوف ويش راح أعمل فيه🤔

  2. مسافات [ عدد التعليقات: 427 ] 05/01/2017 في
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    2

    لعنة الله على كل ارهابي باسم الدين وعلى كل فرخ من فروخهم .

  3. رااايق [ عدد التعليقات: 2308 ] 05/01/2017 في
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    3

    يقرأ له أيه قرآنية .. وهذا يقوله حتعيد الفتوى .. !!! من جد مذيع جاهل .. وغبي ….

  4. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 10083 ] 05/01/2017 في
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    4

    الاعلام المصري مسخرة


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