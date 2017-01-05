“أبوعباة” يزور معرض رؤية وطن بتعليم السويدي

عقال المالكي (صدى):

زار الدكتور/ أنور بن عبدالله أبوعباة مدير النشاط الطلابي بالإدارة العامة التعليم بمنطقة الرياض مساء أمس الأربعاء المعرض الفني الذي جاء بعنوان ”رؤية وطن” والمقام بأسواق السلام مول بالرياض بحضور مدير مكتب التعليم بالسويدي الدكتورعبدالعزيز اليوسف وقائد ثانوية الثغر النموذجية الأهلية الأستاذ /عبدالله المبدل .

و يهدف المعرض إلى توفير المستقبل الأجمل للوطن والمواطن وفتح آفاق متعددة ومواكبة العالم الأول وإشراك الطلاب في رؤية الوطن المستقبلية والمشرقة، وترسيخ مضامين الرؤية في نفوسهم .

ويضم المعرض عددًا كبيرًا من الإعمال واللوحات الفنيَّة والابتكارات الَّتي أبدع فيها الطلاب والطالبات .

الجدير بالذكر ان المعرض تم بمشاركة بين مكتب التعليم بالسويدي ومكتب التعليم بالبديعة للبنات ورعاية مدارس الثغر الأهلية ، وبإشراف ومتابعة من الأستاذ فهد الجبيري ‏.

وقد عبر الدكتور /أبوعباة في تصريح خاص لـ” صدى ” عن سروره العميق لما شاهده في هذا المعرض من احترافية وتميز في العرض .

وقال ان ما لمسناه في هذا المعرض مثال يحتذى به في إقامة كثير من البرامج والفعاليات خارج اسوار المدرسة بحيث يّطلع عليها كل فئات المجتمع ليقفوا على ما يقدم لأبنائنا الطلاب والطلبات داخل المدرسة من فعاليات وبرامج متنوعة .

وفي نهاية حديثه شكر كل من شارك في إقامة هذا المعرض وخص بالشكر مكتب التعليم بالسويدي ومكتب تعليم البديعة للبنات والمدارس المشاركة واللجنة المنظمة لهذا المعرض وتمنى للجميع مزيدا من التوفيق .

بعد ذلك التقطت الصور التذكارية .