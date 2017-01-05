بالفيديو ..الفنانة وعد تنتقد نفسيات الفنانين في عرس بلقيس

فيصل إبراهيم (صدى):

شاركت الفنانة وعد جمهورها فيديو على موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” ، وتحدثت فيه عن الفرح الاسطوري للفنانة بلقيس وعن الفنانين ونفسياتهم.

وقالت ” وعد ” خلال المقطع ” كنا قاعدين نتفرح سنابات على التليفزيون انا واختي ايمان والملقوفة لو اوريكم شكل الملقوفة تضحكوا لابسة بيجامتي، انا مش هقول شئ عن عرس بلقيس لاني صورت كل شئ، في كتير فنانين حضروا، انا لن اسلم على كل الفنانين المتواجدين ، للأسف لن اسلم على عبادى وشيرين .

وعاتبت ” وعد:”بعض الفنانين الحاضرين فقالت ” عندي لوم واحد لازم اقول عليه، نفسيات بعض الفنانين سيئة ، يعني انا اسلم على اى شخص ، لماذا بعض الفنانين يرووا اى فنان آخر يتجاهلوه حتى يأتي عندهم ويسلم عليهم.

وروت ” وعد ” احدى المواقف الضاحكة التي حدثت اثناء العرس ” انا كنت أحس ان العرس حد يقربلي ، واتبسط اني دخلت البهجة في قلب عروس متعه، وحصل موقف جعلني لن أتوقف عن الضحك واحنا قاعدين ناكل من البوفيه انا واقاربي ونتكلم اللغة العربية ونتمازح ، فطالبوني ان اترك البوفيه ، وقال شخص غريب لن نعرفه كان يراقبنا انه ينتظر حتى ننتهي من المزح ويتمكن من الوصول للبوفيه.

واثنت الفنانة وعد عن الاكل قائلة ” الأكل طعم بس ماكلت كتير ” ، كانت الفنانة وعد اشعلت بغنائها الرائع حفل زفاف بلقيس الاسطوري.