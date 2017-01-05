عمرو سعد لـ«صدى»: أحارب الإرهاب بـ«مولانا»

إسلام غنيم (صدى):

قال النجم المصري عمرو سعد إن فيلم مولانا محاولة لمحاربة الإرهاب ونبذ العنف في المجتمع المصري والعربي وعدم استغلال الدين مطية للإرهابيين، مضيفًا أن الفيلم محاولة رسالة جيدة وخلاصة تعب من صناعه لتوصيل الهدف الأسمى أن الدين لا علاقة له بالإرهاب.

جاء ذلك في حفل الافتتاح الرسمي للفيلم بحضور نخبة كبيرة من الفنانيين والنقاد.