“مدني ينبع” يخمد حريقاً في فيلا سكنية بالهيئة الملكية

نايف السالم (صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع حريقاً نشب بفيلا سكنية بالهيئة الملكية، بسبب تماسّ كهربائي؛ نتيجة الأحمال الزائدة.

وقال المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني إنه ورد بلاغ عند الساعة 3:23 من فجر اليوم الخميس يفيد بنشوب حريق بفيلا سكنية بالهيئة الملكية سببه تماسّ كهربائي نتيجة الأحمال الزائدة.

وأضاف الجهني أنه تم انتقال فرق الدفاع المدني للموقع، حيث اتضح أن الحادث في صالة بالدور الأرضي، وكثافة الدخان في أرجاء الفيلا أدت إلى اسوداد في الجدران الداخلية، وعملت الفرق على حصر الحريق والسيطرة عليه قبل انتشاره وإخلاء الموجودين بالموقع.

وأردف نتج عن الحادث 3 حالات اختناق بسيطة تم نقلها إلى المركز الطبي بالهيئة؛ للاطمئنان عليهم.