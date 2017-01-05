جامعة حائل تعلن عن تعديل فترات تسجيل المقررات والتحويل والتخصيص

علي العنزي (صدى):

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة حائل عن تعديلات لعدد من العمليات الأكاديمية لهذا العام الدراسي 1437 هـ / 1438 هـ، تتعلق بفترات تسجيل المقررات والتخصيص والتحويل.

وقال الادهم اللويش عميد القبول والتسجيل، إن التعديل الذي طرأ على أوقات العمليات يأتي مراعاة لمصلحة الطلبة، والانتظام بالدراسة منذ اليوم الأول في الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله، مشيرا إلى العمليات الأكاديمية حاليًا إلكترونية 100 % وتتم عن طريق حسابات الطلبة في البانر، ولا يوجد أي معاملات ورقية، مشددا على ضرورة التقيد بالمواعيد الجديدة والالتزام بالأوقات المحددة للعمليات الأكاديمية.

وسيكون تسجيل المقررات للفصل الدراسي الثاني 37/1438هـ لطلبة السنة التحضيرية عن طريق الموقع الإلكتروني اعتباراً من يوم الأربعاء 27 ربيع الثاني 1438هـ الساعة 1 مساء ويستمر طيلة إجازة منتصف العام حتى يوم السبت 7 جمادى الأولى 1438 هـ تمام الساعة 11 مساء، أما باقي كليات الجامعة فسيتم فتح باب تسجيل المقررات لطلبتها عن طريق الموقع الإلكتروني اعتباراً من يوم السبت 30 ربيع الثاني 1438هـ الساعة 1 مساء، ويستمر طيلة إجازة منتصف العام حتى يوم السبت 7 جمادى الأولى 1438 هـ تمام الساعة 11 مساء، على أن يحتسب الغياب اعتباراً من بداية الدوام ليوم الأحد 8 جمادى الأولى 1438هـ، وعلى الجميع التسجيل خلال الفترة المحددة والانتظام في الدراسة منذ بداية الدوام.

أما فترة التخصيص للطلبة الذين اجتازوا السنة التحضيرية بنجاح، فستكون مدة التخصيص أربعة أيام فقط، تبدأ عن طريق الموقع الإلكتروني اعتباراً من يوم السبت 30 ربيع الثاني 1438هـ الساعة 8 صباحاً وحتى يوم الثلاثاء 3 جمادى الأولى 1438هـ تمام الساعة 11 مساء. وفيما يتعلق بعمليات التحويل بين الكليات أو داخل أقسام الكليات، فستكون الفترة المتاحة للتحويل يومين فقط،

حيث سيتم فتح باب التحويل للطلبة ممن تنطبق عليهم معايير التحويل عن طريق الموقع الإلكتروني يومي السبت 30 ربيع الثاني 1438هـ بدءا من الساعة 8 صباحًا، والأحد 1 جمادى الأولى 1438هـ، ويغلق في تمام الساعة 11 مساء، وسيستفيد بذلك الطلبة المحولين من فترة تسجيل المقررات التي تمتد بعد ذلك خمسة أيام إضافية.