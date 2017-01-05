هلالي سابق .. الزعيم مسبب صداع للبعض !

هلالي سابق .. الزعيم مسبب صداع للبعض !
الرياض (صدى):

أبدى الليبي طارق التايب، المحترف السابق في صفوف نادي الهلال السعودي، استغرابه من الخبر الذي راج في الساعات الماضية عن تقديمه شكوى ضد الهلال، مؤكدًا على حب الهلال حتى بعد اعتزاله.

وقال التايب :”جمهور الزعيم.. معقولة انتقلت بين عدة أندية بعد الهلال ولعبت في أكثر من بلد والآن ينزل خبر طارق مقدم شكوى على الهلال في الفيفا ! “،

وأضاف :” ياريت الأندية كلها مثل الهلال فى الإحترافية والتعامل مع اللاعبين سواءً المحليين أو الأجانب والبيئة الصحية لهذا النادي الكبير“.

وختم التايب :“خلصت الكرة و اعتزلت حسدوني في حب الهلال .. الزعيم مسبب صداع للبعض“.




6 تعليقات


  1. مسافر [ عدد التعليقات: 155 ] 05/01/2017 في
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    1

    اقول اسكت ماهم مسوين لك حفل اعتزال لو تبيض هههههههه

  2. الكتاب الاخضر [ عدد التعليقات: 559 ] 05/01/2017 في
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    2

    خلك بحالك وبمصراتة

  3. محمد المصلح [ عدد التعليقات: 24 ] 05/01/2017 في
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    3

    ياحبي لك يالهلال ماعمرك زعلت احد … في فوزك مفرح ناس وفي خسارتك بعد مفرح ناس هذا هو الزعيم

  4. @ الزعيم الملكي الهلالي 57 @ [ عدد التعليقات: 733 ] 05/01/2017 في
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    4

    وش دخل ابو حفاظه اكرمكم الله الهلال الملكي ولاعبيه صدق من سماهم فقراوي ولابس حفاضه

  5. @ الزعيم الملكي الهلالي 57 @ [ عدد التعليقات: 733 ] 05/01/2017 في
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    5

    في

  6. A.awad [ عدد التعليقات: 236 ] 05/01/2017 في
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    6

    يا زين اللي باين فيه الجـمـيـل … سالم الدوسري والفـرج ماهو معجبهم الهلال اللي
    أخـذو مـنـه أكــثـر مـمـــا أعـطـوه ….!!!
    والمـفـاواضـات مـحـلك راوح …؟؟


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