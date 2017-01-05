هلالي سابق .. الزعيم مسبب صداع للبعض !

الرياض (صدى):
أبدى الليبي طارق التايب، المحترف السابق في صفوف نادي الهلال السعودي، استغرابه من الخبر الذي راج في الساعات الماضية عن تقديمه شكوى ضد الهلال، مؤكدًا على حب الهلال حتى بعد اعتزاله.
وقال التايب :”جمهور الزعيم.. معقولة انتقلت بين عدة أندية بعد الهلال ولعبت في أكثر من بلد والآن ينزل خبر طارق مقدم شكوى على الهلال في الفيفا ! “،
وأضاف :” ياريت الأندية كلها مثل الهلال فى الإحترافية والتعامل مع اللاعبين سواءً المحليين أو الأجانب والبيئة الصحية لهذا النادي الكبير“.
وختم التايب :“خلصت الكرة و اعتزلت حسدوني في حب الهلال .. الزعيم مسبب صداع للبعض“.
6 تعليقات
اقول اسكت ماهم مسوين لك حفل اعتزال لو تبيض هههههههه
خلك بحالك وبمصراتة
ياحبي لك يالهلال ماعمرك زعلت احد … في فوزك مفرح ناس وفي خسارتك بعد مفرح ناس هذا هو الزعيم
وش دخل ابو حفاظه اكرمكم الله الهلال الملكي ولاعبيه صدق من سماهم فقراوي ولابس حفاضه
في
يا زين اللي باين فيه الجـمـيـل … سالم الدوسري والفـرج ماهو معجبهم الهلال اللي
أخـذو مـنـه أكــثـر مـمـــا أعـطـوه ….!!!
والمـفـاواضـات مـحـلك راوح …؟؟