“الجوهرة” يحتضن لقاء العراق

الرياض (صدى):

يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة» مباراة منتخب الوطني السعودي ضد نظيره العراقي، يوم 28 مارس المقبل، في الجولة السابعة ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا وجاء هذا القرار بطلب من الهولندي فان مارفك المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

وأكد طارق كيال المشرف العام على المنتخب أن برنامجهم سيسير على ذات النهج الذي تم اعتماده قبل أشهر دون تغيير، بعد أن أبلغه القائمون على الاتحاد السعودي المنتخب أنه لن يكون هناك أي تغيير على البرنامج الذي تم اعتماده من قبل اللجنة الفنية للمنتخبات السعودية.