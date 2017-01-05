حكام أجانب لجميع مباريات الهلال

الرياض (صدى):

طلبت إدارة نادي الهلال من الإدارة العامة بالنادي، رفع طلب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، بطلب حكام أجانب لمباريات الفريق المتبقية في بطولة دوري جميل للمحترفين.

ويتبقى للهلال 7 مباريات في الدوري، وبعد رفع العدد المسموح من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم من خمس إلى ثمان مباريات لكل نادي، ويحق للزعيم طلب حكام أجانب في 7 مباريات، حيث طلب الهلال حكام أجانب في مباراة الاتحاد.

ويخوض الهلال 5 مباريات على أرضه أمام القادسية والخليج والفتح والأهلي والنصر، سيطلب فيها حكام أجانب بشكل رسمي، ومباراتين خارج أرضه أمام الاتفاق والفيصلي.