د. بلغيث البارقي يحصل على جائزة جمعية قسطرة القلب الأمريكية

طلال السهلي (صدى):

احتفت اللجنة المحكمة في مؤتمر جمعية قسطرة القلب الأمريكية بالتعاون مع جمعية القلب التركية وشركة بوسطن العلمية، والذي اقيم بإمارة دبي في الامارات العربية المتحدة، بالشؤون الصحية التابعة لوزارة الحرس الوطني السعودية، حيث كُرمت لحصول د. بلغيث البارقي استشاري القلب والقسطرة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، على المركز الأول وحصوله على جائزة أحسن عملية قسطرة بالمؤتمر.

وكانت العملية عبارة عن قسطرة في منتهى الصعوبة لمسن سعودي يعاني من مشكلة انسداد وتكلس شديد في الشريان التاجي الأيمن ومن الصعب فتحه بالطرق العادية، حيث قام البارقي بإجراء العملية عن طريق قسطرة اليد واستخدم جهاز تفتيت التكلس وهو من الأجهزة الحديثة المتوفرة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

وعبر د. البارقي، بعد حصوله على الجائزة عن شكره الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- وولي العهد الأمين وولي ولي العهد – حفظهم الله – على دعمهم اللا محدود في تقديم كل مايمكن عمله للارتقاء بالخدمات الصحية، واصلاً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني.