تعليم الرياض يكرم الفائزين بأولمبياد اللغة العربية

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

كرم مديرإدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض الدكتور أنور أبو عباة الفائزين في منافسات “المناهزات” أولمبياد اللغة العربية التي اختتمت فعالياتها مؤخرًا بمشاركة طلاب القسم الثانوي.

وأكد أبو عباة أن النشاط الطلابي ( الثقافي ) يبذل جهودًا كبيرة في بناء جيل ثقافي واعٍ متسلحًا بالعلم والمعرفة ملمًا بفنون اللغة العربية ، مشيدًا بهذا الأولمبياد وبالنتائج التي وصل إليها الطلاب في هذه المناهزات وبيّن أن الهدف من هذه المنافسات هو تعميق الاعتزاز بلغة القرآن ولغة أهل الجنة وغرس حبها في نفوس النشء والشباب والاستمتاع بها وتعزيزها فيهم وقدم شكره للطلاب على جهودهم واستعدادهم الجيد لهذه المسابقة.

من جانبه أشار الدكتور عبدالعزيز العثمان الرئيس التنفيذي لمدارس التعلم الأهلية إلى التعاون الوثيق بين القطاع الخاص ممثلًا بمدارس التعلم والإدارة العامة لتعليم الرياض وخاصة فيما يخدم اللغة العربية ويعزز انتشارها ويساهم في بناء الطالب لغويًا ويؤكد حرص المدارس على مثل المنافسات كداعم، ولا زالت المدارس تمد يدها للنشاط الطلابي والإدارة العامة للتعليم بالرياض للشراكة المتميزة المثمرة لبناء جيل يحافظ على دينه ووطنه ولغته وأمته .

ومن جهته أشار رئيس قسم النشاط الثقافي الأستاذ عبدالله الشهري إلى أن هذه المناهزات تعزز في نفوس الطلاب حب اللغة العربية كيف لا وهي لغة القرآن الكريم ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم للعرب، وكذلك تغرس فيهم روح المنافسة والإبداع وتعزيز الثقة في النفس وإظهار قوة التحصيل اللغوي في شتى فنون العربية، واكتشاف مدى سعة وثقافة هؤلاء الطلاب في لغتهم الأم، بالإضافة إلى صقل تلك المواهب بعد اكتشافها ورعايتها حتى تستوي على سوقها.

وأوضح المشرف على الأولمبياد الأستاذ محمد الشماسي أن المنافسة كانت شديدة بين الطلاب بحيث وجد تقارب في الدرجات بين المتنافسين بل أن هذه المسابقة قد كشفت عن كثير من المواهب في مجال الشعر والقصة والمقالة والخاطرة والفنون الأخرى مما يدل على أن الطلاب يمتلكون الكثير من المواهب في مجالات اللغة العربية، فكان دور تعليم الرياض اكتشاف هذه المواهب ورعايتها وصقلها.

وأضاف الشماسي أن هذه المناهزات مرت بأربع مراحل أولاً على مستوى المدرسة وثانيًا على مستوى الإدارة (المحلي ) وثالثًا على المستوى الوطني (الوزارة ) وأخيرًا التمثيل الوطني خارجيًا، وكان الاختبار الذي أقامته الإدارة العامة لتعليم الرياض-النشاط الطلابي – على مرحلتين تحريري وشفهي في مجال القراءة والتذوق الأدبي.

وبين الشماسي بأن الطالب عبدالعزيز الغامدي من ثانوية السليمانية فاز بالمركز الأول في هذه الأولمبياد وتم تأهله للمشاركة في الاختبار الذي تقيمه وزارة التعليم، وقد كرمت إدارة تعليم الرياض واحد وعشرين طالبًا في ختام هذه المنافسات.