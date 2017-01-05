“العمل” توقع قريباً مع 4 دول إفريقية لاستقدام العمالة المنزلية

سالم المطيري (صدى):

كشفت مصادر عن عزم وزارة العمل توقيع اتفاقيات لاستقدام عمالة منزلية من 4 دول إفريقية، وهي الصومال، وإثيوبيا، وغينيا، وتشاد، وذلك خلال الأشهر المقبلة.

واوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الوزارة تهدف إلى توفير مزيد من العمالة المنزلية من مصادر متنوعة، موضحاً أنه سيتم التوقيع مع دولتين خلال الربع الأول من العام الحالي، وستعلن الوزارة عن تفاصيل التوقيع في حينه.

وفي السياق نفسه، بين بالوزارة أن المفاوضات مع الصومال وصلت لمراحل متقدمة، متوقعاً أن تترواح تكاليف استقدام العمالة الصومالية بين 6 و7 آلاف ريال.