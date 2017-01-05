خادم الحرمين يرعى مهرجان الجنادرية بداية الشهر المقبل

علي القحطاني (صدى):

كشفت مصادر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيرعى انطلاق فعاليات المهرجان الوطني الحادي والثلاثين للتراث والثقافة “الجنادرية” يوم الأربعاء 4/ 5/ 1438هـ الموافق 1/ 2/ 2017م.

وكانت وزارة الحرس الوطني قد بينت أن الفعاليات ستشمل العرضة السعودية وسباق الهجن الكبير والحفل الخطابي والنشاط الثقافي، ومشيرة إلى أن جمهورية مصر العربية ستشارك هذا العام كضيف شرف للمهرجان، إضافة لمشاركة دول مجلس التعاون وإمارات مناطق المملكة.