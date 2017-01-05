“التعليم” تعلن تمديد التقديم على برنامج “وظيفتك وبعثتك” لتخصص التمريض

علي العنزي (صدى):

كشفت وزارة التعليم عن تمديد فترة التسجيل في برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي وظيفتك وبعثتك لمرحلة البكالوريوس في تخصص التمريض، ولمدة 5 أيام إعتباراً من اليوم الخميس.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار إتفاقية “الصحة” مع “التعليم” في برنامج #وظيفتك_وبعثتك من أجل إتاحة الفرصة للإستفادة من المقاعد المخصصة للإبتعاث في درجة بكالوريوس التمريض.

وتتضمن الشروط الخاصة لمرحلة البكالوريوس التمريض الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة ( قسم العلوم الطبيعية )، أو ما يعادلها‪.‬ ، وألا يقل المعدل التراكمي العام في الثانوية العامة عن 90%, أو ما يعادلها ، والحصول على درجة لا تقل عن 75% في إختباري القدرات، والتحصيلي في نسختهما العربية، أو الإنجليزية، أو عن طريق أنظمة الإختبارات المحوسبة‪ (CBT). ‬حيث لن يقبل إختبار بديل عنهما ‪.

كما يشترط ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أكثر من ثلاثة أعوام، فلا يقبل من تخرج قبل عام 1434هـ ـــ 1435هــ‪ ‬ ، وألا يزيد عمر المتقدم على إثنتين وعشرين سنة. ولا يقبل من ولد قبل تاريخ 4 / 8 / 1415هـ، الموافق 5 / 1/ 1995م ، إضافة إلى تحقيق المتطلبات الخاصة للصحة إن وجدت ، وإستكمال الشروط العامة للإبتعاث‪ .