الخارجية: التحقيق في إهانة مندوب القنصلية لضحايا حادث إسطنبول

عادل الحربي (صدى):

أكد مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة النقلي أنه جارى التحقيق فى شكوى أحد الناجين في تصريح إعلامي له من قول نسبه لمندوب القنصلية السعودية في إسطنبول انتقد فيه مصابي الحادث التحقيق بتهمة الإساءة لضحايا مطعم إسطنبول.

وقال الخارجية تتعامل مع أي ملاحظات باهتمام بالغ، بما في ذلك الملاحظات الخاصة حول القنصلية في إسطنبول بعد الحادث الإرهابي الأليم الذي وقع في المطعم وذهب ضحيته عدد من الأبرياء، من بينهم ضحايا ومصابون من المواطنين مؤكدا أن الوزارة تتحقق من هذه الملاحظات بكل تفاصيلها، مؤكدا أنه إذا ما ثبت وجود أي قصور فإنه يتم التعامل معه بكل جدية ومسؤولية، وفق أنظمة وقوانين الدولة.

وكان أكد مواطن يدعي حسن خاشقجي أحد السعوديين الناجين من حادث إطلاق النار الإرهابي في إسطنبول، إن مندوب القنصلية السعودية قال لهم: “الغلطة غلطتكم، ليش تروحوا أماكن مشبوهة ليش تروحون ملهى ليلي”.

و قال خاشقجي أن مندوب القنصلية السعودية وصلهم في التاسعة والنصف صباحاً وكان بعض المصابين السعوديين ينزفون دماً، إلا أنهم تفاجأوا بلومه لهم ،مضيفاً أن أحد الناجين السعوديين وبخ المندوب بغضب قائلاً: “انت بدل ما تطمن علينا وتودينا المستشفي قاعد تلوم”.