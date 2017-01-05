مقتل أكثر من 40 شخصًا في قتال بين ميليشيات وقوات الأمن في الكونغو

الكونغو (صدى):

قالت مصادر بالصليب الأحمر في الكونغو، الأربعاء إن 43 شخصًا لقوا حتفهم في القتال بين ميليشيات محلية وقوات الأمن وسط الكونغو.

وأفادت مصادر الصليب بأن القتلى بينهم 42 من عناصر الميليشيات وضابط شرطة.

وأوضح المسؤول المحلي فلوريبرت ميكوبي لوبو، أن الجيش طلب تعزيزات لاستعادة النظام في الكونغو. واندلع القتال على بعد نحو 75 كيلومترا من كانانجا عاصمة إقليم كاساي الوسطى، من الاثنين وحتى الأربعاء.

وقتل عشرات الأشخاص منذ شهر أغسطس الماضي في هجمات شنتها حركة (بوليتيكو- كوتيمير)، وهي حركة مسلحة تستهدف منشأت الجيش ورموز الدولة.