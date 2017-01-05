فتاة تلغي مراسم زواجها بعد أن شبهتها والدة العريس بـ«الدجاجة الصقعاء»

فتاة تلغي مراسم زواجها بعد أن شبهتها والدة العريس بـ«الدجاجة الصقعاء»
علي القحطاني (صدى):

ألغت فتاة عشرينية مراسم زواجها فى الرياض بعد أن وصفتها والدة العريس بـ “الدجاجة الصقعاء “لتنهي هذه الكلمة خطوبة استمرت عاماً كاملاً بموافقة الطرفين.

وكانت والدة العريس شبهت العروس بـ «بالدجاجة الصقعاء»، ويقصد بها عند كبار السن «الدجاجة التي لا تبيض ولا يمكن الاستفادة من لحمها وتترك لكي تعيش رأفة بها»، وهو ما أغضب الفتاة ودفعها، لرفض إكمال عقد القران وإلغاء الحفلة التي دعي إليها عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

 




57 تعليق


  1. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 547 ] 05/01/2017 في
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    51

    عطيتو الكلمة اكبر من حجمها ،،،

  2. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 547 ] 05/01/2017 في
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    52

    لو كانت تحبها كان عدت الكلمه بس هي ماصدقت لقيت حجه ،،

  3. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 547 ] 05/01/2017 في
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    53

    تحب عريسها “

  4. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11575 ] 05/01/2017 في
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    54

    نعين. ومليون نعم بكل القبايل. ما بينهم فرق
    عندي ياخي الكلمه لما تكون في وقت مزح او بين الزملاء او بين ناس يمونون على بعض نعتبرها عادي. بس في مثل هذي الامور لازم الواحد يبتعد عن كل ما يثير الجدل

  5. Misfer MMM [ عدد التعليقات: 466 ] 05/01/2017 في
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    55

    هي متعمده العجوز ع شان تفركش الخطوبه وتزوجه بنت اختها ونجحت الحيله

  6. الدوسي [ عدد التعليقات: 385 ] 05/01/2017 في
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    56

    ياصحيفة صدى انت تتشر…………. ايش دخلكم في الام وبنتها. اعوذ بالله .

  7. حنان [ عدد التعليقات: 123 ] 05/01/2017 في
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    57

    عليتس من الرجال وش عليتس من امه


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