فتاة تلغي مراسم زواجها بعد أن شبهتها والدة العريس بـ “الدجاجة الصقعاء”

على القحطاني (صدى):
ألغت فتاة عشرينية مراسم زواجها فى الرياض بعد أن وصفتها والدة العريس بـ “الدجاجة الصقعاء “لتنهي هذه الكلمة خطوبة استمرت عاماً كاملاً بموافقة الطرفين.
وكانت والدة العريس شبهت العروس بـ «بالدجاجة الصقعاء»، ويقصد بها عند كبار السن «الدجاجة التي لا تبيض ولا يمكن الاستفادة من لحمها وتترك لكي تعيش رأفة بها»، وهو ما أغضب الفتاة ودفعها، لرفض إكمال عقد القران وإلغاء الحفلة التي دعي إليها عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.
15 تعليق
وش دخلش في عمتش عليش من زوجش وبس صدق انش دجاجه صقعاء هههههههههههههههههه
بعض العجايز الله يهديهن نكبات
الي هذ اولة من قلة الاحترام من العجوز ينعاف تالية اششردي من اولة الوضع مايطمن علي مستقبل زواجك ..
لو كانت هذه الام محبه لأبنها لما اهانت زوجته بدون اسباب في وقت فرحهم الله يرزقها خيرا منه
هههههههههههه الله يصيبك ياذالعجوز
ياكثر الدجاج الصقع اللي عندنا كثراااااه ،
صباح الخير
الله يحتف بعض العجايز .. مستحيل تطلع منهم كلمة زينهه .. اعوذ بالله بس زين انهاا افتكت منهاا ومن ولدهاا ..
هههههههههه زعلانه عادي وش فيها الدجاجه الصقعاء
بعض العجايز تشبه بشي يقهر
..صور تعبيريه اللى ترفض الخطوبه تعلق ا لدى له واللي تطلق تقفي هي وزوجها والى يخطب او يتزوج ورد ويدين نفسي تجيبون صوره لوحده تشيل عفشها وهي رايح بيت اهلها
هذي واضح تبغى الفكه وماصدقت لقت شي تمسكه
يابو فلان
والله لو الكلمه هاذي مقيوله لنتك كان تصرفت نفس التصرف ،خل عنك البربره والكلام الفاضي
اللي هذا اوله ينعاف تاليه، تصرف حكيم من البنت ، وماحد يرضى يهين نفسه علشنان فلا وعلان
الا اذا عندك انت الوضع عادي فالله يعينك على نفسك.
لاتقول عجايز هذولا امهاتنا وجداتنا ! قول كبار السن
ابو باسم”” صباح الخير …..ترى املك العلامه التجاريه للقب ..شوف لك لقب اخر ولاتبعد”
لللقب عفوأ
هههههههههههههههههاي كفو والله من حقك لرفض إكمال عقد القران وإلغاء الحفلة