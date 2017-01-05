فتاة تلغي مراسم زواجها بعد أن شبهتها والدة العريس بـ “الدجاجة الصقعاء”

فتاة تلغي مراسم زواجها بعد أن شبهتها والدة العريس بـ “الدجاجة الصقعاء”
على القحطاني (صدى):

ألغت فتاة عشرينية مراسم زواجها فى الرياض بعد أن وصفتها والدة العريس بـ “الدجاجة الصقعاء “لتنهي هذه الكلمة خطوبة استمرت عاماً كاملاً بموافقة الطرفين.

وكانت والدة العريس شبهت العروس بـ «بالدجاجة الصقعاء»، ويقصد بها عند كبار السن «الدجاجة التي لا تبيض ولا يمكن الاستفادة من لحمها وتترك لكي تعيش رأفة بها»، وهو ما أغضب الفتاة ودفعها، لرفض إكمال عقد القران وإلغاء الحفلة التي دعي إليها عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

 




15 تعليق


  1. دويشر [ عدد التعليقات: 505 ] 05/01/2017 في
    رد
    1

    وش دخلش في عمتش عليش من زوجش وبس صدق انش دجاجه صقعاء هههههههههههههههههه

  2. مشاري ليس إلا..~ [ عدد التعليقات: 58 ] 05/01/2017 في
    رد
    2

    بعض العجايز الله يهديهن نكبات

  3. صهيب [ عدد التعليقات: 179 ] 05/01/2017 في
    رد
    3

    الي هذ اولة من قلة الاحترام من العجوز ينعاف تالية اششردي من اولة الوضع مايطمن علي مستقبل زواجك ..

  4. الورود السعوديه [ عدد التعليقات: 51 ] 05/01/2017 في
    رد
    4

    لو كانت هذه الام محبه لأبنها لما اهانت زوجته بدون اسباب في وقت فرحهم الله يرزقها خيرا منه

  5. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8782 ] 05/01/2017 في
    رد
    5

    هههههههههههه الله يصيبك ياذالعجوز

    ياكثر الدجاج الصقع اللي عندنا كثراااااه ،

    صباح الخير

  6. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2851 ] 05/01/2017 في
    رد
    6

    الله يحتف بعض العجايز .. مستحيل تطلع منهم كلمة زينهه .. اعوذ بالله بس زين انهاا افتكت منهاا ومن ولدهاا ..

  7. ابو باسم [ عدد التعليقات: 23 ] 05/01/2017 في
    رد
    7

    هههههههههه زعلانه عادي وش فيها الدجاجه الصقعاء

  8. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11548 ] 05/01/2017 في
    رد
    8

    بعض العجايز تشبه بشي يقهر

  9. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11548 ] 05/01/2017 في
    رد
    9

    ..صور تعبيريه اللى ترفض الخطوبه تعلق ا لدى له واللي تطلق تقفي هي وزوجها والى يخطب او يتزوج ورد ويدين نفسي تجيبون صوره لوحده تشيل عفشها وهي رايح بيت اهلها

  10. ابو فلان [ عدد التعليقات: 30 ] 05/01/2017 في
    رد
    10

    هذي واضح تبغى الفكه وماصدقت لقت شي تمسكه

  11. هزيم [ عدد التعليقات: 664 ] 05/01/2017 في
    رد
    11

    يابو فلان
    والله لو الكلمه هاذي مقيوله لنتك كان تصرفت نفس التصرف ،خل عنك البربره والكلام الفاضي
    اللي هذا اوله ينعاف تاليه، تصرف حكيم من البنت ، وماحد يرضى يهين نفسه علشنان فلا وعلان
    الا اذا عندك انت الوضع عادي فالله يعينك على نفسك.

  12. Ahmed [ عدد التعليقات: 352 ] 05/01/2017 في
    رد
    12

    لاتقول عجايز هذولا امهاتنا وجداتنا ! قول كبار السن

  13. ابوباسم [ عدد التعليقات: 363 ] 05/01/2017 في
    رد
    13

    ابو باسم”” صباح الخير …..ترى املك العلامه التجاريه للقب ..شوف لك لقب اخر ولاتبعد”

  14. ابوباسم [ عدد التعليقات: 363 ] 05/01/2017 في
    رد
    14

    لللقب عفوأ

  15. عبدالمجيدالعلياني [ عدد التعليقات: 4 ] 05/01/2017 في
    رد
    15

    هههههههههههههههههاي كفو والله من حقك لرفض إكمال عقد القران وإلغاء الحفلة


اترك تعليق