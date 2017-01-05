فتاة تلغي مراسم زواجها بعد أن شبهتها والدة العريس بـ “الدجاجة الصقعاء”

على القحطاني (صدى):

ألغت فتاة عشرينية مراسم زواجها فى الرياض بعد أن وصفتها والدة العريس بـ “الدجاجة الصقعاء “لتنهي هذه الكلمة خطوبة استمرت عاماً كاملاً بموافقة الطرفين.

وكانت والدة العريس شبهت العروس بـ «بالدجاجة الصقعاء»، ويقصد بها عند كبار السن «الدجاجة التي لا تبيض ولا يمكن الاستفادة من لحمها وتترك لكي تعيش رأفة بها»، وهو ما أغضب الفتاة ودفعها، لرفض إكمال عقد القران وإلغاء الحفلة التي دعي إليها عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.