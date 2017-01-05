آبل تعتزم استثمار مليار دولار أمريكي في صندوق رؤية “سوفت بانك”

طلال الغامدي (صدى):

قالت المتحدثة باسم شركة آبل كريستين هوقويت أن الشركة تعتزم استثمار مليار دولار في صندوق التكنولوجيا الجديد التابع لمجموعة سوفت بانك للمساعدة في تمويل التكنولوجيا التي قد تستخدمها في المستقبل.

وتابعت :” نعتقد أن صندوقهم الجديد سيزيد من سرعة تطوير التكنولوجيا، والتي قد تكون مهمة من الناحية الاستراتيجية لشركة آبل”. وأردفت قائلة إن شركة آبل عملت مع شركة اتصالات يابانية لسنوات عديدة. وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال

ويهدف صندوق رؤية سوفت بنك، الذي أُعلن عنه في شهر أكتوبر، لجمع 100 مليار دولار. ومن المقرر أن يتم إطلاقة بشكل رسمي في الأسابيع القليلة المقبلة.