إيران تسعى لتجهيز “جبريل” خليفة لوالده في قيادة المجموعات المسلحة

طهران (صدى):

تسعى إيران تسعى لتجهه يز الابن الأكبر لزعيم المليشيات الحوثية “جبريل عبدالملك الحوثي” لتعيينه خليفةً لوالده في قيادة المجموعات المسلحة التابعة للحركة.

وقالت مصادر أن طهران وضعت برنامجاً تدريبياً لجبريل البالغ من العمر 16عاماً وأرسلته إلى الضاحية الجنوبية بلبنان قبل 7 أشهر ليتدرب على فنون الخطابة والإلقاء؛ كما منحته جواز سفر دبلوماسي باسم مزور، ويتنقل حالياً بين الضاحية وطهران وقم.

وأكدت المصادر أن سبب إختيار جبريل يعود إلى حداثة سنه وقلة معرفته ومن ثم سهولة السيطرة عليه والتحكم فيه،مشيرة إلى أن تاريخ اختيار جبريل يعود إلى منتصف عام 2013؛ عقب قيام قيادات كبيرة تابعة لحزب الله باختياره من بين مجموعة من المتدربين بصعدة، مشيرةً إلى أنها قامت بعزله وتخصيص حراسة شخصية له من عناصر الحرس الثوري.

وأضافت أن هناك فريقاً إعلامياً يقوم حالياً بإعداد مواد فنية مؤثرة لطرحها أمام الرأي لعام لإقناعه باختيار “جبريل”.