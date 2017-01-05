سرقة متعلقات مواطنة بماليزيا تمنعها من العودة إلى المملكة

عادل الحربي (صدى):

احتجزت الشرطة الماليزية متعلقات تخص سيدة سعودية، عقب تحريزها ضمن ممتلكات مقيم عربي تم القبض عليه بتهمة السرقة؛ الأمر الذي يحول دون عودتها إلى المملكة منذ شهر نوفمبر الماضي.

وقالت السيدة أنها تعرضت لعملية سرقة خلال مرافقتها ابنها المعاق أثناء دراسته في ماليزيا، لكنها فوجئت بعدم إعادة الشرطة متعلقاتها المسروقة وهي المحفظة وبها نقود وهاتفها واحتجازها لعرضها خلال محاكمة اللص المقبوض عليه موضحة أن الشرطة رفضت إعطاءها متعلقاتها إلا عقب انتهاء محاكمة السارق، مبينةً أنها لا يمكنها العودة إلى المملكة بسبب هذا الأمر.

ومن جانبه قال فهد الرشيد سفير المملكة لدى كوالالمبور أن السفارة تلقت شكوى من السيدة تطالب بالتدخل لإنهاء الأزمة وتمكينها من العودة للمملكة.

وأشار إلى أن السفارة أوفدت مندوباً لحضور جلستين عقدتهما المحكمة إلا أن القاضي أجل القضية.

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