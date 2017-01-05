القبض على 215 مطلوبا أمنيا ومنتمين للتنظيمات الإرهابية خلال 3 أشهر

على القحطاني (صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على نحو 215 مطلوبا أمنيا، ومنتمين للتنظيمات الإرهابية 14 في المائة منهم أجانب، من بينهم متهمون ومشتبه بهم في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضيه وذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأكد مصدر مطلع أن السعوديون يشكلون النسبة الأعلى من عدد الموقوفين بنحو 84 في المائة، حيث بلغ متوسط أعمار المقبوض عليهم 35 عاما.

وأضاف بلغ إجمالي عدد الإجانب في قائمة الموقوفين في سجون المباحث 835 مسجونا، شكلت الجنسية اليمنية منهم النسبة الأعلى من المقبوض عليهم بنسبة 34 في المائة بعدد 284 مقبوضا عليه، تليها الجنسية السورية بـ217 سجينا، وباكستان 68 مطلوبا.

وقال أسهمت العمليات الاستباقية المتتالية لرجال الأمن في القبض والإطاحة بعدد من هؤلاء خلال الفترة الماضية، حيث وصل عدد الموقوفين في سجون المباحث إلى 5087 موقوفاً.

وأشار إلى أنه من المعلوم أن قضايا جميع الموقوفين تخضع في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة