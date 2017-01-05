معلمون يعرضون شرح الدروس عبر الـ “واتس آب” بأسعار 300 ريال للساعة

طلال الغامدي (صدى):

قام نحو 500 معلم بالمملكة بتسحيل أسماءهم على موقع خدمي كبير ضمن قائمة من معلمين عرب لتقديم دروس عبر الـ “واتس آب” بأسعار تتراوح للساعة الواحدة بين 150 إلى 300 ريال فيما وضعت مدرسات تسعيرة لتقديم دروس خصوصية على نفس البرنامج المرحلة الثانوية، بحيث تتراوح تكلفة شرح الكتاب الواحد بين 300 إلى 500 ريال.

وفى ذات السياق قال الدكتور أحمد آل فرج عضو اللجنة التعليمية بمجلس الشورى سابقاً، أن ضعف الخدمات الإرشادية الطلابية بالمدارس، وعدم وجود مراقبة للملصقات الخاصة بالدروس الخصوصية في الطرق ساهمت في انتشار ظاهرة لجوء الطلاب إلى تلك الدروس.

وحدد آل فرج 4 أسباب لقيام لأسر باللجوء إلى الدروس المقدمة عبر تطبيق “واتس آب” في مقدمتها ضعف التوعية الأسرية، وعدم اكتراث بعض المدارس بموضوع التحصيل الدراسي للطلاب.