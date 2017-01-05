3.24 مليار ريال قيمة واردات السجائر للمملكة خلال الـ 9 أشهر الماضية

عادل الحربي (صدى):

بلغت قيمة واردات السعودية من لفائف السجائر خلال فترة الأشهر التسعة من عام 2016 نموا نسبته 10 في المائة مقارنة بقيمتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت نحو 3.24 مليار ريال مقارنة بـ 2.93 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2015 وبلغت كمية لفائف السجائر التي استوردتها السعودية خلال 9 أشهر من عام 2016 نحو 30.34 ألف طن، مقارنة بـ 29.71 ألف طن للفترة نفسها من عام 2015، مسجلة نموا نسبته 2 في المائة

وأشار تقرير إقتصادي أن الكمية التي استوردتها المملكة خلال 9 أشهر من عام 2016، نحو 1011 مليون علبة (باكيت) دخان، مقارنة بـ 990 مليون علبة (باكيت) للفترة نفسها من العام قبل الماضي.حسب “الإقتصادية”

وبلغ عدد السجائر المستوردة خلال فترة التسعة أشهر يبلغ نحو 20.23 مليار سيجارة، مقارنة بـ 19.81 مليار سيجارة للفترة نفسها من عام 2015 وبلغ متوسط حصة الفرد الواحد في السعودية من السجائر الواردة نحو 637 سيجارة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2016، في وقت يبلغ عدد سكان السعودية نحو 31.743 مليون نسمة.