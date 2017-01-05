إعدام مليون طائر بفرنسا بسبب تفشي انفلونزا الطيور

أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية، إجراء عمليات إعدام جماعية للبط في 42 بلدة بجنوب غرب فرنسا بسبب تفشي إنفلونزا الطيور مضيفة أن عملية الإعدام ستبدأ اليوم الخميس لتستمر حتى 20 يناير وستشمل نحو مليون طائر .

وقالت الوزارة أن الوباء انتشر على نطاق واسع وسريع، مشيرة إلى أنه جرى بالفعل إعدام 300 ألف طائر في جنوب غرب البلاد ولكن فقط في مزارع سجلت حالات إصابة،.