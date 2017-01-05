الربيعان: إقتصار تحرير المخالفات المرورية فى الجامعات على «الوقوف الممنوع»

على القحطاني (صدى):

قال العقيد طارق الربيعان المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور أن دور إدارات الأمن في الجامعات هو تحرير المخالفات المرورية داخل الحرم الجامعي في «مخالفات الوقوف الممنوع» لافتا إلى أنه تم تحديد غرامة وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة بما لا يقل عن 100 ريال، ولا تزيد على 150 ريالاً.

وأضاف أن إدارات الأمن الجامعي تهدف لزيادة الوعي لدى منسوبي الجامعة بضرورة التقيُّد بالتعليمات والأنظمة المرورية، والتعاون والالتزام بأنظمة المرور وسلامة الطريق والعمل كفريقٍ واحدٍ لما يخدم المصلحة العامة والحفاظ على الممتلكات والأرواح معاً. حسب عكاظ .

وكانت قالت مصادر أن بعض الجامعات تطبق العديد من أنواع المخالفات بحق الطلاب منها السرعة الزائدة، عكس السير، عدم حمل، رخصةالتفحيط .