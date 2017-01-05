مسئول أمريكي: نقل 4 معتقلين من جوانتانامو إلى المملكة خلال 24 ساعة

قال مسئول أمريكي، الأربعاء إن الولايات المتحدة ستنقل 4 سجناء منمن معتقل جوانتانامو إلى السعودية في الساعات الأربع والعشرين المقبلة وذلك في إطار مسعى أخير من جانب الرئيس باراك أوباما لتقليص عدد السجناء في المعتقل على الرغم من ضغوط الرئيس المنتخب دونالد ترامب لوقف عمليات الإفراج.

وكان ترامب تعهد بأن يظل المعتقل مفتوحا وأن يرسل إليه “بعض الأشرار” وعبر ترامب يوم الثلاثاء عن رغبته في استمرار احتجاز من لا يزالون في جوانتانامو على الرغم من مراجعات قامت بها أجهزة أمنية اعتبرت أن الكثير منهم مؤهلون لمغادرته وكتب على موقع تويتر “يجب ألا يجري المزيد من عمليات الإفراج من جوانتانامو.. هؤلاء أناس على درجة من الخطورة الشديدة ويجب عدم السماح لهم بالعودة إلى ساحة القتال”.

وفيما أخطرت إدارة أوباما أخطرت الكونجرس بنيتها نقل المزيد من المحتجزين ورفض البيت الأبيض اعتراضات ترامب وقال إن نقل المحتجزين من جوانتانامو سيستمر لحين تنصيب ترامب.

يشار إلى أنه لم يتسن بعد معرفة جنسيات السجناء الأربعة الذين سينقلون إلى المملكة .