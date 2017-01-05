فرنسا تعتقل رئيس وزراء كوسوفو السابق على خلفية جرائم حرب

باريس (صدى):

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على راموش هاراديناي، رئيس الوزراء السابق لجمهورية كوسوفو (المعلنة من جانب واحد) حيث تم توقيفه لدى وصوله إلى مطار بازل-ميلوز بشمال شرق فرنسا على متن رحلة قادمة من بريشتينا، وذلك بناء على مذكرة اعتقال دولية أصدرتها صربيا على خلفية اتهامه بجرائم حرب خلال النزاع في كوسوفو في الفترة من 1998-1999.

وقالت وزارة الخارجية في كوسوفو في بيان ” أنها تبذل قصارى جهدها لتأمين إطلاق سراحه” .