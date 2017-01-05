بالفيديو..سرعة بديهة عامل محطة محروقات تمنع هروب سائق

علي القحطاني (صدى):
وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي سرعة بديهة مذهلة لعامل محطة سوداني الجنسية، حين حاول أحدهم الهرب بعد ملء سيارته بالوقود من دون دفع ثمنه.
واظهر المقطع المحطة ما جرى، حيث طلب عامل المحطة الحساب من سائق السيارة الهايلوكس، لكن السائق هرب بالسيارة مسرعاً من دون أن يدفع النقود، فما كان من العامل السوداني إلا أن قفز بسرعة إلى صندوق السيارة، ليضمن تتبع السائق إلى أي مكان يقصده.
6 تعليقات
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
حركه حلوه من السوداني
الله الله اجل سرعة بديهة ياخي هذا حرامي مع صاحب الهايلكس العامل تراه اللي لابس ازرق ابوقحط وش هالبربسة
والقادم أسوأ وأمر من كذا بعد رفع أسعار الطاقة ورفع الدعم عن المواد الأساسية ودفع القيمة
المضافة على كل شيء نشتريه ورفع أسعار المشروبات الغازية والطاقة ورفع أسعار التبع
راعي الونيت هرب في وقت مايكلف تعبئة تانكي سيارته ( فل ) الخمسين ريال او تزيد قليلآ
أجل لا كان تعبئة التانكي بتكلفه بعد رفع الأسعار 150 او اقل بقليل إيش رايح يسوي ؟
حسبنا ألله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
ذيبان الزول..
ياخي اشغلونا بسرعة بديهة،، وخفة عامل محطة وغيره
من المحشش اللي خلا الزول هو عامل المحطة؟؟
ما تشوفون العامل واقف ومفهي من اللي صار
طمنونــــا وش صار على الزول ؟؟؟؟؟؟؟ ياصدى