بالفيديو..سرعة بديهة عامل محطة محروقات تمنع هروب سائق

علي القحطاني (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي سرعة بديهة مذهلة لعامل محطة سوداني الجنسية، حين حاول أحدهم الهرب بعد ملء سيارته بالوقود من دون دفع ثمنه.

واظهر المقطع المحطة ما جرى، حيث طلب عامل المحطة الحساب من سائق السيارة الهايلوكس، لكن السائق هرب بالسيارة مسرعاً من دون أن يدفع النقود، فما كان من العامل السوداني إلا أن قفز بسرعة إلى صندوق السيارة، ليضمن تتبع السائق إلى أي مكان يقصده.