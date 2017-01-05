بالفيديو..سرعة بديهة عامل محطة محروقات تمنع هروب سائق

بالفيديو..سرعة بديهة عامل محطة محروقات تمنع هروب سائق
علي القحطاني (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي سرعة بديهة مذهلة لعامل محطة سوداني الجنسية، حين حاول أحدهم الهرب بعد ملء سيارته بالوقود من دون دفع ثمنه.

واظهر المقطع المحطة ما جرى، حيث طلب عامل المحطة الحساب من سائق السيارة الهايلوكس، لكن السائق هرب بالسيارة مسرعاً من دون أن يدفع النقود، فما كان من العامل السوداني إلا أن قفز بسرعة إلى صندوق السيارة، ليضمن تتبع السائق إلى أي مكان يقصده.




6 تعليقات


  1. ابو عمار [ عدد التعليقات: 8020 ] 05/01/2017 في
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    1

    ههههههههههههههههههههههههههههههههههه

    حركه حلوه من السوداني

  2. سعود [ عدد التعليقات: 16 ] 05/01/2017 في
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    2

    الله الله اجل سرعة بديهة ياخي هذا حرامي مع صاحب الهايلكس العامل تراه اللي لابس ازرق ابوقحط وش هالبربسة

  3. القرشي [ عدد التعليقات: 1332 ] 05/01/2017 في
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    3

    والقادم أسوأ وأمر من كذا بعد رفع أسعار الطاقة ورفع الدعم عن المواد الأساسية ودفع القيمة

    المضافة على كل شيء نشتريه ورفع أسعار المشروبات الغازية والطاقة ورفع أسعار التبع

    راعي الونيت هرب في وقت مايكلف تعبئة تانكي سيارته ( فل ) الخمسين ريال او تزيد قليلآ

    أجل لا كان تعبئة التانكي بتكلفه بعد رفع الأسعار 150 او اقل بقليل إيش رايح يسوي ؟

    حسبنا ألله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

  4. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 1051 ] 05/01/2017 في
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    4

    ذيبان الزول..

  5. sulaiman [ عدد التعليقات: 3 ] 05/01/2017 في
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    5

    ياخي اشغلونا بسرعة بديهة،، وخفة عامل محطة وغيره

    من المحشش اللي خلا الزول هو عامل المحطة؟؟

    ما تشوفون العامل واقف ومفهي من اللي صار

  6. ضفدع كامل [ عدد التعليقات: 109 ] 05/01/2017 في
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    6

    طمنونــــا وش صار على الزول ؟؟؟؟؟؟؟ ياصدى


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