مسئول كويتي يحتال على أهالي ويقنعهم بشراء أراضي في المملكة

فيصل إبراهيم (صدى):

وقع عدد من الكويتيين ضحايا نصب واحتيال من قبل قيادي في البلدية ويلقي محاضرات بالتكليف، حيث أقنعهم بشراء أراضٍ في المملكة .

وأكد الضحايا أنه لا يمكن تحويل ملكية الاراضي اليهم بعدما دفعوا مبالغ مالية كبيرة وصل بعضها إلى 17 ألف دينار.

وقال مصدر أمني أن احد المخافر التابعة لمحافظة الفروانية سجل قضية نصب واحتيال بحق قيادي في بلدية الكويت (وهو دكتور يلقي أيضاً محاضرات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالتكليف)، بعد أن تبين أنه يبيع أراضي في المملكة العربية السعودية لمواطنين، والذين اكتشفوا حين توجههم لتسلمهم بعدم إمكانية تحويلها لوجود مشاكل قانونية.

وأضاف ؛ لم يراع القيادي الدكتور منصبه ومهنته ، وقام بالنصب على الاعالي ، وقد انكشفت عندما تقدم بها أحد ضحاياه إلى المخفر، وروى قصته لرجال الأمن بعدما دفع مبلغ 17 ألف دينار ثمن قطعة أرض في المملكة، ثم كانت المفاجأة حين وجد نفسه غير قادر على نقل ملكيتها إلى اسمه في ظل وجود إشكاليات قانونية بين مَنْ مالك الأرض والسلطات المحلية في السعودية.

واردف المصدر فإن صاحب الشكوى توجه الى البائع (القيادي الدكتور) لاسترداد أمواله، لكن الأخير بدأ يماطل ويتهرب، ليتضح لاحقاً أن الأول ليس الضحية الوحيدة بل هناك الكثير من المواطنين الذين سقطوا في شباك مَنْ أوهمهم بشراء أراضٍ في المملكة ، وتم تسجيل قضية نصب واحتيال أحيلت إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم في شأن الواقعة .