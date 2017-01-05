مجهول يخترق واتساب مواطن وينشر صورا ومكالمات خاصة لزوجته بتيماء

محمود البلوي (صدى):

بلغ مواطن بمحافظة تيماء عن مجهول اخترق تطبيق الـ”واتس آب” الخاص به وبزوجته، ومن ثم التنصت على مكالمتهما وتسجيلها وبثها، إضافة إلى الحصول على صور خاصة بهما.

وتعود أحداث الواقعة عندما فوجئ أحد المواطنين باختراق حسابه الشخصي هو وزوجته على “الواتس آب” من قبل مجهول مستخدماً حيله في ارتكاب أفعال مشينة، وقام بالتنصت على مكالماته الصوتية وتسجيلها وإرسال رسائل وبث مكالمات هاتفية برسائل صوتية لعدد من معارفه من رقمه ورقم زوجته، وكذلك سرقته صوراً خاصة بهما.

وقال المواطن أن الأمر تطور عقب دخوله بمشاكل أسرية كبيرة بسبب الأفعال المشينة لمخترق حسابه وحساب زوجته؛ ما دفعه إلى تقديم بلاغ للجهات الأمنية.