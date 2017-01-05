وفاة اماراتي تحت عجلات سيارة تقودها امرأة في ” دبي”

فيصل إبراهيم (صدى):

لقي أماراتي مصرعه ، وأصيب رجل (آسيوي) إثر تعرّض مركبتهما لاصطدام بليغ من مركبة تقودها مواطنة، عكس السير، وقت الضباب الكثيف في دبي.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، : ان الحادث وقع، في ساعة مبكرة من صباح أمس، بالقرب من قرية القدرة، نتيجة قيادة المركبة المتسببة في الحادث عكس السير، واصطدامها بمركبة (بيك أب)، ما أدى إلى وفاة راكب (إماراتي)، وإصابة السائق بإصابة متوسطة، وتعرّضت قائدة المركبة المخالِفة لإصابات بسيطة.

وقال أن المعاينة الأولية في الحادث أظهرت أن المركبة المتسببة كانت تسير في شارع القدرة، المكوّن من مسربين، باتجاه أبوظبي، رغم انتشار الضباب الكثيف، وانحرفت قائدة المركبة إلى المسرب المواجه، فحاول قائد المركبة تفادي التصادم، لكن لم يستطع، ما أسفر عن وفاة شخص مرافق له