ضبط رجل قادم من القاهرة يشبه تحضيره لهجمات إرهابية في مطار بلندن

لندن (صدى):

اوقفت شرطة لندن ، مساء الأربعاء ،رجلا للاشتباه به في التحضير لتنفيذ هجمات إرهابية في مطار هيثرو؛بحسب وسائل الإعلام البريطانية .

وقالت وسائل الإعلام، بما في ذلك قناة “بي بي سي” وصحيفة “إندبندنت”، استنادا إلى الأجهزة الأمنية في لندن، أن الرجل يبلغ 50 عاما من عمره، ووصل إلى العاصمة البريطانية من القاهرة.

وأضافت الشرطة أنها احتجزت الرجل بتهمة الاحتفاظ بمواد محرضة على التطرف، وذلك في إطار التحقيق في قضية خاصة بالنشاط الإرهابي خارج بريطانيا، قائلة إن عملية التوقيف تم التخطيط لها سابقا.

وأوضحت شرطة لندن أن العملية لا صلة لها بأنشطة تنظيم “داعش” أو بسوريا، ممتنعة عن كشف اسم المشتبه به.

كانت الاستخبارات البريطانية وقوات الأمن في البلاد قد تمكنت، خلال السنوات الـ3 الماضية، من منع تنفيذ 12 هجوما إرهابيا في أراضي البلاد.

وكشفت السلطات البريطانية أن حوالي 800 من مواطني الدولة توجهوا إلى سوريا أو العراق للانضمام إلى الأعمال القتالية هناك في صفوف المتطرفين.

وأبدت لندن عن مخاوفها من احتمال عودة كثير من هؤلاء الأشخاص إلى بريطانيا لتنفيذ هجمات إرهابية في البلاد، لا سيما على خلفية ما اعتبرته تراجعا لقدرات التنظيم في الشرق الأوسط.