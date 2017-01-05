بالفيديو..العمال يزيلون نباتات زينة من أحد الطرق عقب انتهاء زيارة أمير مكة المكرمة

نايف السالم (صدى):

اظهر مقطع فيديو قيام عمالة أمس الأربعاء، برفع وإزالة الورود والأزهار التي وُضعت على مدخل الطريق بإحدى المحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة؛ وذلك عقب انتهاء زيارة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة لها.

وأبان مقطع الفيديو الذي وثقه مواطن من خلال جواله الخاص من دون أن يحدد موقعه، قيام عدد من العمال بحمل ورفع بعض نباتات الزينة الموضوعة في أحد الطرق بمحافظة تابعة تزامناً مع زيارة الأمير خالد الفيصل لها.

وأشارت مصادر إلى أن الأمير خالد الفيصل زار أمس الكامل وخليص التابعتين لمنطقة مكة المكرمة.