الداخلية المصرية تضبط 3 من منفذي تفجير الكنيسة البطرسية

القاهرة (صدى):

ضبطت وزارة الداخلية المصرية عدد من المتهمين في حادث تفجير الكنيسة البطرسية وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

واصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا يتضمن ؛ في إطار استكمال الجهود المبذولة في مجال تتبع وملاحقة منفذي الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديسين بولس وبطرس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية كذا دوائر ارتباطاتهم، وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضبط الهاربين (مهاب مصطفى السيد قاسم — كرم أحمد عبد العال إبراهيم) من العناصر الرئيسية في ارتكاب الحادث، فقد أمكن لفريق البحث ضبط الثاني بينما لا زالت الجهود مستمرة لضبط الأول.

فيما تمكن قطاع الأمن الوطني من تحديد وضبط عدد (3) من عناصر البؤرة الإرهابية المنفذة للحادث والذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى خلال الفترة الحالية تستهدف منشآت حيوية وهامة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وهم: أحمد عاطف عوض صالح — مواليد 20/8/1983، مقيم بمنطقة الزيتون بالقاهرة، نقاش. عبد الرحمن عبد الفتاح علي عويس — مواليد 20/6/1983، مقيم بمنطقة المطرية بالقاهرة، تاجر. عبد الحي نور الدين أبو المجد حسانين — مواليد 16/9/1980، مقيم بمنطقة الزيتون بالقاهرة.

وتوصلت عمليات الفحص سابقة ارتباط المضبوط/ أحمد عاطف بجماعة “الإخوان” الإرهابية ومشاركته في تأمين مسيرات الجماعة باستخدام الأسلحة النارية وقناعته وباقي عناصر البؤرة بالأفكار التكفيرية واتفاقهم على الاشتراك في تنفيذ الحادث. وتم إحالة المضبوطين المذكورين للنيابة لمباشرة تحقيقاتها، وتوالي الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط الهارب مهاب مصطفى