إعفاء مدير مدرسة وإبعاد معلم عن التدريس على خلفية حديث “فيحاء ” مع الطلاب بالطائف

عبدالعزيز القثامي (صدى):

قرر تعليم الطائف إعفاء مدير مدرسة من مهامه الإدارية ،وأبعد معلم من التدريس وحوله للعمل الإداري، وذلك على خلفية دخول أحد الأشخاص غير المنتسبين للتعليم أحد الفصول وتقديم محاضرة للطلاب تتنافى مع رسالة التعليم .

كان أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والمدعو ” فيحان ” قد دخل إلى أحد الفصول الدراسية في مدرسة بالطائف وحديثه مع الطلاب بأنه كان يسرق الفلوس من والده من أجل شراء الكتب ، وغيرها من العبارات التي لاتليق بالمؤسسات التعليمية.وقد أثار هذا الأمر جدلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن ناشطون في “تويتر” وسماً بعنوان ” فيحان بين طلابنا” أبدوا من خلال استغرابهم من السماح لفيحان الدخول للفصل.