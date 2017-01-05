إعفاء مدير مدرسة وإبعاد معلم عن التدريس على خلفية حديث “فيحاء ” مع الطلاب بالطائف

عبدالعزيز القثامي (صدى):
قرر تعليم الطائف إعفاء مدير مدرسة من مهامه الإدارية ،وأبعد معلم من التدريس وحوله للعمل الإداري، وذلك على خلفية دخول أحد الأشخاص غير المنتسبين للتعليم أحد الفصول وتقديم محاضرة للطلاب تتنافى مع رسالة التعليم .
كان أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والمدعو ” فيحان ” قد دخل إلى أحد الفصول الدراسية في مدرسة بالطائف وحديثه مع الطلاب بأنه كان يسرق الفلوس من والده من أجل شراء الكتب ، وغيرها من العبارات التي لاتليق بالمؤسسات التعليمية.وقد أثار هذا الأمر جدلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن ناشطون في “تويتر” وسماً بعنوان ” فيحان بين طلابنا” أبدوا من خلال استغرابهم من السماح لفيحان الدخول للفصل.
4 تعليقات
يستاهلون اجل جايبين الدلخ ذا يعلم البزارين السرقة احلى شي صار اسمة فيحاء 😂😂😂😂
طيب ايش دخل المديريعفى
المعروف انه مدير مدير مو حارس امن او حارس المدرسه
يفترض يبحثوا عن طريقة دخوله وكيف علما ان المدرسه لاتمنع اي ولي امر يدخلللمدرسه بحجة السؤال عن احد اقاربه من التلاميذ
بمعنى انه ربما ماخطر على بالهم انه ممكن الاستاذ فيحان يتلقف بدلاخته ويدخل احد الفصول يعمل حاله مرشد طلابي او موجه
يعاقب فيحان المدرسين والمدير مااشوف لهم اي ذنب الا في حال ان احدهم سواء المدرس او المدير واحد منهم سمح له بقيام بمثل هاللقافه اللي مالها داعي
هههههههه سارق النقود لشراء الكتب
ههههههههه هههههههههه
فيحااان فايحتن ريحته من زمان…
على باله الطلاب بينبسطون لقالهم تروني كنت حرامي وأنا صغير…
على العموم الي ماله مااااضي يذكر
ماله حاضر يشكر….
فيحان فحفحت الربع وشتت شملهم..
مدير معفي…
ومعلم مطفي..
أنت لو تصير موجهه
المدارس كلها بتعزل😂😂😂😂😂