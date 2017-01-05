وزارة الطاقة توضح: رفع الدعم مرهون بتطبيق حساب المواطن

طلال الغامدي (صدى):

ذكرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على الحساب الرسمى لها على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، أنه سيتم رفع الدعم الحكومى بعد تطبيق برنامج حساب المواطن وإيداع المبالغ”.

وجاء هذا التوضيح بعد الشائعات التى انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص رفع الدعم الحكوميّ عن الطاقة غدًا.