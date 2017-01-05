توتنهام يوقف قطار تشيلسي في البريمرليج

محمود أحمد (صدى):

تغلب توتنهام هوتسبير على تشيلسي بهدفين دون رد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز علي ملعب وايت هارت لاين معقل السبيرز.

ونجح لاعبو المدرب ماوريسيو بوتشتينو في إيقاف انتصارات تشيلسي بعد 13 مباراة بدون هزيمة.

وسجل هدفي توتنهام اللاعب ديلي آلي بضربتين راسيتين في الدقيقتين 46 و54.

وحافظ تشيلسي رغم الخسارة علي الصدارة برصيد 49 نقطة بينما رفع توتنهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث.