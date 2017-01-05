بالفيديو..مقتل شابين أردنيين داخل مطعم بولاية إنديانا

وكالات (صدى):

قتل شابان أردنيان اليوم الأربعاء، إثر تعرضهما لإطلاق نار داخل المطعم الذي يعملون به، في ولاية إنديانا الأمريكية.

ويظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة دخول أميركيين مسلحين- ذوي بشرة سوداء- المطعم، وقتلهم للشابين.

وذكر شهود عيان بالمنطقة: أن الشابين فارقا الحياة على الفور، فيما حضرت الشرطة إلى مكان الحادث، الذي يدعى “جوردان فيش آند تشيكن”، والذي تعود ملكيته إلى شقيقين أردنيين من مدينة إربد.

وفى المقابل، أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن مركز عملياتها يتابع مع السفارة الأردنية في واشنطن الأنباء، حول مقتل أردنيين في مدينة إنديانا بوليس، بولاية إنديانا.

وأكد مصدر في الوزارة، أن السفارة الأردنية في واشنطن، تتواصل مع السلطات الأمريكية المختصة، حول الأنباء التي تواردت عن مقتل أردنيين.

وأضاف المصدر، أن الخارجية بانتظار المعلومات الرسمية، ونتائج التحقيقات الأولية في الجريمة، لمعرفة ملابسات القضية.

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