ابتكار قناع جديد مزود ببطارية ويحميك من التلوث

وكالات (صدى):

استطاع مجموعة من المطورين الفرنسيين خلال فعليات معرض CES 2017 ابتكار قناعا ذكيا يحمل اسم Wair قادر على تنقية الهواء الذى تستنشقه باستخدام مزيج من المرشحات الخفية، للحماية من التلوث، كما دعم ببنية مرنة لكن قوية.

ويعمل هذا الشكل والمرشحات ثلاثية الطبقات على حجب المزيد من المواد المثيرة للحساسية، والبكتيريا، والجسيمات المرتبطة بالتلوث بشكل أفضل من الأقنعة التى قد ترى بعض الناس يرتدونها عند المشى فى مختلف أنحاء العالم، ويهدف القناع لحظر العناصر الضارة من الوصول إلى الفم، وأيضا مدعم بمروحة صغيرة وبطارية مصاحبة فى جوانب القناع لجلب الهواء النقى والمساعدة على التنفس.

والقناع المبتكر قادر على دعم كثيرا من الأشخاص، ومن ضمنهم سائقى الدراجات العادية أو النارية، ليمكنهم من التنفس بشكل جيد أثناء القيادة، وسيتوفر Wair بسعر يتراوح بين 156 – 208 دولارات.