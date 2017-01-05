تفاصيل سرقة 13 مليون جنيه إسترليني من المكتب الصحي الكويتي في لندن

وكالات (صدى):

أوقفت السلطات الكويتية 4 محاسبين وافدين في المكتب الصحي التابع لها في لندن بعد تحقيقات مشتركة شارك فيها الجانبان وكشفت عن اختلاسات مالية تقدر بنحو 13 مليون جنيه استرليني.

وأوضح المصدر ان «التحقيقات أظهرت وجود عمل منظم لاختلاس المال العام من المكتب الصحي الكويتي، يقوده المحاسبون الأربعة بالتعاون مع مجموعة أطباء في عدد من المستشفيات البريطانية يصل عددهم إلى 20 طبيباً تقريباً، وتبين انهم يمارسون هذه الجرائم منذ العام 2009».

واضاف أن «الشرطة البريطانية التي بدأت التحقيق بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارة الكويتية لدى المملكة المتحدة، راقبت الحسابات المصرفية للمشتبه بهم، حيث رصدت حركة تحويلات مشبوهة بمبالغ مالية مرتفعة للأطباء والمحاسبين، وتبين بعد إلقاء القبض عليهم انها تعود للمكتب الصحي الكويتي يتم دفعها على انها فواتير علاج مرضى كويتيين في مستشفيات لندن».

وكذلك تورط إحدى الصيدليات التي يتعامل معها المكتب الصحي باختلاس مبالغ مالية ضخمة جداً مقابل أدوية المرضى، وتبين أن صاحبها إيراني الجنسية.