بالفيديو..القبض على أمرأة صينية هاجمت سيارة شرطة بساطور

وكالات (صدى):

قامت امرأة صينية بـ”دعم” سيارة للشرطة عمداً عدة مرات انتقاماً من رجال الشرطة الذين ضبطوها وهي تحطم نافذة أحد المتاجر.

ويظهر مقطع فيديو تم تصويره أمس الثلاثاء في مدينة جيكسي بإقليم هلونغجيانغ الصيني، المرأة وهي تصدم بسيارتها سيارة الشرطة عدة مرات قبل أن تترجل من سيارتها وتحاول مهاجمة رجال الشرطة بساطور كانت تحمله.

وأستطاع رجال الشرطة السيطرة على المرأة الغاضبة في نهاية المطاف، قبل إلقاء القبض عليها واقتيادها إلى مركز الشرطة للتحقيق معها.

وذكر شهود عيان، أن المرأة كانت تحاول تحطيم نافذة أحد المحال التجارية، عندما وصل رجال الشرطة وحاولوا منعهما من تنفيذ ما كانت تصبو إليه الأمر الذي دفعها إلى الانتقام من سيارة الشرطة بهذا الشكل العنيف.

ولم يظهر السبب الذي دفع المرأة لمحاولة تحطيم نافذة المحل التجاري في البداية، إلا أن الشرطة لازالت تبحث في ملابسات الحادث، وفق ما نقله موقع “24” عن صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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