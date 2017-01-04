أوباما يودع منصب القائد العام للقوات المسلحة بعد 8 أعوام

وكالات (صدى):
أقيم مساء اليوم حفل توديع الرئيس الأمريكى، باراك أوباما للقوات المسلحة الأمريكية كقائدًا عاما لها بعد أن ظل فى الحكم 8 سنوات كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.
ومن المقرر أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حكم الولايات المتحدة الأمريكية فى 20 يناير الجارى، بعد فوزه فى انتخابات شرسة ضد منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون.
2 تعليقان
قلعة وادرين
لو عاد بي الزمن وخيرت في هذا الرجل بأي منصب تختار له .. لخترت له ان يكون راعيا للبقر في إحدى أقاليم الولايات المتحدة مع تقديري للبقر ان يكون مثل هذا راعيا لها ..
لقد انحاس النظام العالمي برمته في عهد هذا المعتوه ولولا لطف الله لختلط الحابل بالنابل
وأكل القوي الضعيف وعاشت شعوب العالم في هرج ومرج واندثرت كل الحضارات
فسياسة هذا الرجل كادت ان تعصف بكل ماهو جميل في هذا العالم
اتساءل دائما كيف وصل هذا الاحمق للبيت الأبيض ليرأس أعظم دولة في الكون …
اذهب غير مأسوف عليك .