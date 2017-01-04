أوباما يودع منصب القائد العام للقوات المسلحة بعد 8 أعوام

وكالات (صدى):

أقيم مساء اليوم حفل توديع الرئيس الأمريكى، باراك أوباما للقوات المسلحة الأمريكية كقائدًا عاما لها بعد أن ظل فى الحكم 8 سنوات كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حكم الولايات المتحدة الأمريكية فى 20 يناير الجارى، بعد فوزه فى انتخابات شرسة ضد منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون.