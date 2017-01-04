رئيس الهيئة العامة الرياضية يطالب اتحاد الكرة بالشفافية وزيادة الإيرادات

معاذ محمود (صدى):

أكد الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الدكتور عادل عزت كان مثمرا، مشددا على أنه طالب الاتحاد بالتركيز على زيادة إيرات الاتحاد والأندية وتطبيق خطة اللجنة الأولمبية لعام 2022.

وأضاف رئيس الهيئة العامة الرياضية في تصريحات نقلتها إذاعة “يو أف أم” أنه طالب الاتحاد بالشفافية في المصاريف، والتحكيم النزيه والممتاز، والاهتمام بالمنتخب، قائلا “حصلنا على موافقة الفيفا بعدم التصويت للمرشحين، وادعو المشككين بالدخول على نظام الاتحاد السعودي.”

واختتم حديثه بتوجيه الشكر لرئيس اتحاد الكرة السابق أحمد عيد قائلا:ً “قدم الكثير كلاعب وإداري ورئيس اتحاد ويستحق التكريم.”.