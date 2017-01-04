وفد طلابى من الرياض يشارك بمعسكر للموهوبين في ماليزيا

علي القحطاني (صدى):

أقيم عصر يوم الأربعاء في مقر الشركة الجبر للسيارات لقاء تحضيرياً استعداداً لمشاركة سبعة من الطلاب الموهوبين بتعليم الرياض في مخيم عالمي في ماليزيا، بموافقة معالي وزير التعليم، ومدير عام تعليم الرياض، وبحضور مدير إدارة الموهوبين في الرياض الدكتور محمد بن عبد

العزيز العقيل.

ومن المقرر أن يستمر المخيم لمدة ١٠ أيام، ويشارك فيه الطلاب من ٧ دول مختلفة، وذلك برعاية كاملة من شركة الجبر للسيارات.